Dia D de Vacinação contra a gripe terá 62 pontos de imunização em Nova Iguaçu

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) vai promover, neste sábado (10), uma grande mobilização pelo Dia D de Vacinação contra a gripe. Ao todo, 62 pontos de imunização estarão disponíveis a partir das 8h30. A ação nacional visa atender, entre outros grupos prioritários, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos acima de 60 anos.

O objetivo é aumentar a procura pela vacina e, com isso, minimizar os riscos de as populações vulneráveis desenvolverem formas graves da doença. “A prevenção é sempre a melhor forma de evitar doenças. No caso da gripe, a vacinação é imprescindível. Além de totalmente confiável, ela previne complicações, especialmente para os grupos de risco. É fundamental que a população seja imunizada. Vacinas salvam vidas”, frisou o secretário municipal de saúde, o médico Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Os pontos de imunização que estarão disponíveis no sábado incluem postos, com atendimento até as 17h, incluindo o Ônibus da Saúde, que estará na Praça Rui Barbosa. A exceção é a Policlínica localizada no Shopping Nova Iguaçu, que funcionará até 20h. Para receber a dose da vacina é preciso levar documento de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS. Os endereços dos postos de saúde de Nova Iguaçu estão disponíveis no site https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/rotina/.

Além de crianças, idosos e gestantes, o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde para este Dia D inclui trabalhadores da saúde, puérperas, povos indígenas e quilombolas, professores do ensino básico e superior, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, quadro das comorbidades, trabalhadores de transporte coletivo e caminhoneiros, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação e trabalhadores dos Correios.