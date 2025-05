Conif e ConTIC realizam live para tirar dúvidas sobre sobre o PRÊMIO INOVA – IFSP

A transmissão será ao vivo, no canal do Conif no YouTube, e vai reunir representantes do Conif e da ConTIC

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) realiza na próxima terça-feira (13/5), às 11h, um webinário para tirar dúvidas sobre o Prêmio Inova (Edital Conif/ConTIC no 5).

A chamada pública vai selecionar soluções e inovações voltadas ao desenvolvimento sustentável, com uso de tecnologias de conectividade, e que contribuam com um ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A transmissão será ao vivo, no canal do Conif no YouTube, e vai reunir representantes do Conif e da Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (ConTIC). As instituições são parceiras na ação e contam com apoio operacional da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

O edital vai selecionar protótipos desenvolvidos por meio de projetos de extensão ou pesquisa nas instituições da Rede Federal. Esta será a quinta edição da colaboração, que tem como tema “Inovações voltadas para o desenvolvimento sustentável com uso de tecnologias de conectividade”.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico até o dia 26 de maio de 2025.

O processo de seleção será dividido em duas fases. Na primeira etapa, as propostas serão avaliadas por uma Comissão Gestora, com o apoio de inteligência artificial (IA) e, quando necessário, por especialistas. O resultado final dessa fase, após análise de recursos, será divulgado no dia 16 de junho de 2025.

As três propostas melhor classificadas avançam para a segunda etapa, onde serão apresentadas no painel Telebrasil, que tem apoio institucional da ConTIC. As equipes finalistas receberão ajuda de custo para passagens, hospedagem e alimentação de até três integrantes, com um limite máximo de R$ 10.000,00 por equipe.

Link da transmissão: https://youtube.com/live/OXNLJ0Mcz4

Fonte: Diretoria de Comunicação do Conif