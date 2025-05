Confira a programação completa de atrações para este fim de semana – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A tradicional Festa do Trabalhador do Ipiranguinha completa 25 anos de idealização em 2025 e será realizada neste fim de semana, de 9 a 11 de maio, na rua da Cascata, no bairro Ipiranguinha.

A programação contará com shows musicais, atrações culturais e manifestações tradicionais da comunidade, além de uma área de alimentação com 12 barracas e playground para as crianças. A festa está na 23ª edição pois ficou suspensa nos dois anos da alta da pandemia da Covid-19.

Além da festa do trabalhador, Ubatuba neste fim de semana reúne festas populares, espetáculos de teatro, feira de economia solidária e atrações musicais.

A cidade receberá as primeiras apresentações do 8º Festival dos Pequenos Espaços Teatrais (FePET), que neste ano circula por diversos bairros com atividades gratuitas. Além disso, seguem em cartaz o 20º Salão Ubatuba de Artes Visuais e eventos de cultura popular, como a Romaria do Divino Espírito Santo.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA – 09/05

Feira do Ipiranguinha – Economia solidária, artesanato e gastronomia

Local: Rua da Cascata – Ipiranguinha

Horário: A partir das 18h

Entrada gratuita

23ª Festa do Trabalhador

Local: Rua da Cascata – Ipiranguinha

Horário: A partir das 19h

Entrada gratuita

19h – Fandango Mestre Pedrinho

20h – DJ Koch

20h30 – Os Cravos e a Rosa

22h – DJ Koch

22h30 – Pizeiro dos Meninos

SÁBADO – 10/05

Romaria do Divino Espírito Santo

Local: Sertão do Ubatumirim, Sertão do Puruba e Sertão da Quina

Horário: A partir das 9h

Acesso livre

Informações:

Grupo “Folia Caiçara do Divino Espírito Santo” – (12) 98252-7342 (Peola Maria)

Grupo “Folia do Divino Espírito Santo de Ubatuba” – (12) 99138-1190 (Mestre Pedrinho)

Apoio: Edital de Fomento Cultural da Fundart

Feira do Ipiranguinha – Economia solidária, artesanato e gastronomia

Local: Rua da Cascata – Ipiranguinha

Horário: A partir das 18h

Entrada gratuita

Espetáculo de Dança – “Festas ao redor do mundo”

Local: Teatro Municipal de Ubatuba

Horário: 19h

Ingressos: megabilheteria.com

23ª Festa do Trabalhador

Local: Rua da Cascata – Ipiranguinha

Horário: A partir das 19h

Entrada gratuita

19h – Orquestra de Viola Cidade das Águas

20h – DJ Vinni Mendonça

20h30 – Batukada Muleke

22h – DJ Vinni Mendonça

22h30 – Nako & Rafael

FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Local: Espaço Consciência – Barra da Lagoa

Horário: 20h

Espetáculo: Nioukhine

Entrada gratuita

DOMINGO – 11/05

Romaria do Divino Espírito Santo

Local: Sertão do Ubatumirim, Sertão do Puruba e Sertão da Quina

Horário: A partir das 9h

Acesso livre

Informações:

Grupo “Folia Caiçara do Divino Espírito Santo” – (12) 98252-7342 (Peola Maria)

Grupo “Folia do Divino Espírito Santo de Ubatuba” – (12) 99138-1190 (Mestre Pedrinho)

Apoio: Edital de Fomento Cultural da Fundart

Projeto Música na Praça – Grupo Freesom (Associação Lira Padre Anchieta)

Local: Praça Anchieta

Horário: 10h

Entrada gratuita

FePET – Festival dos Pequenos Espaços Teatrais

Local: Quilombo da Fazenda – Picinguaba

Horário: 16h

Espetáculo: Abayomi de Encantoar (contação de histórias)

Entrada gratuita

Feira do Ipiranguinha – Economia solidária, artesanato e gastronomia

Local: Rua da Cascata – Ipiranguinha

Horário: A partir das 18h

Entrada gratuita

23ª Festa do Trabalhador

Local: Rua da Cascata – Ipiranguinha

Horário: A partir das 19h

Entrada gratuita

19h – DJ Fernando

19h30 – Grupo Fandango Caiçara de Ubatuba

20h30 – Michel Rodrigues

22h – DJ Fernando

22h30 – Leandro César & Juliano

Até 11 de maio

Exposição: 20º Salão Ubatuba de Artes Visuais

Realização: Fundart, em parceria com o Setorial de Artes Plásticas e Visuais

Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Horário: Diariamente, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Entrada gratuita