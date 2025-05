Com recorde de inscritos, MS avança no processo seletivo do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), dá continuidade ao processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2025-2026. A iniciativa tem como objetivo incentivar e apoiar o desenvolvimento de atletas e técnicos em todo o estado.

Reconhecido como um dos maiores programas estaduais de fomento ao esporte no país, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico oferece auxílio financeiro a esportistas e profissionais com desempenho destacado em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais. Atualmente, são disponibilizadas 15 categorias de bolsas, com duração de 12 meses.

Nesta edição, o programa registrou recorde de inscrições, com 937 atletas inscritos para o Bolsa Atleta e 81 técnicos para o Bolsa Técnico, totalizando 1.018 candidatos.

Os atletas que tiveram suas inscrições indeferidas no Bolsa Atleta têm até esta sexta-feira (9) para apresentar recurso (clique aqui para acessar). Para aqueles que enfrentarem dificuldades no envio das certidões criminais estaduais e federais, há um manual de orientação disponível para consulta (acesse aqui).

Após a análise dos recursos, os atletas com inscrições deferidas passarão pela etapa de avaliação do rendimento esportivo, que determinará a pontuação final. Já os candidatos ao Bolsa Técnico encontram-se na fase de análise documental.

De acordo com o diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca, o número expressivo de inscritos demonstra o fortalecimento do programa. “Tivemos recorde de inscrições com 1.018 inscritos, entre atletas e técnicos. Todas as categorias possuíram atletas inscritos. Houve uma ampliação de categorias para este ano, com a inclusão dos surdos e do atleta-guia, o que mostra que foi uma decisão acertada, tendo em vista que todas as categorias tiveram concorrentes

“Essa decisão acertada é fruto de audiência pública, de conversa com a comunidade. Então, mostra que esse caminho que a gente tem seguido tem sido eficiente, o de ouvir as pessoas para propor uma política pública de qualidade”, completa Leandro.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou a importância do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico para o desenvolvimento esportivo de Mato Grosso do Sul. “Esses programas são fundamentais para dar suporte a nossos atletas e técnicos, que desempenham um papel essencial na representatividade do nosso estado em competições de alto nível. Ao investir no talento local, estamos incentivando a prática esportiva e criando oportunidades para o crescimento profissional de nossos atletas e técnicos”.

Por sua vez, o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, ressaltou o impacto positivo do programa no esporte estadual. “É gratificante ver a adesão crescente ao Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, que são instrumentos-chave para fortalecer o esporte em Mato Grosso do Sul. Estamos avançando cada vez mais na valorização dos nossos atletas e técnicos, oferecendo as condições necessárias para que eles possam alcançar seus objetivos e representar nosso estado com excelência em competições nacionais e internacionais”.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto de destaque: Luciano Muta/Coollab