Com ambiente positivo, MS vai receber novos voos nacionais para Bonito e Dourados no 2° semestre

Com ambiente positivo de negócios e investimento do Estado em infraestrutura e logística, a empresa área Latam anunciou que começara a operar voos em Bonito e Dourados no segundo semestre deste ano. Esta nova oferta vai contribuir para impulsionar o ecoturismo e novas relações comerciais em Mato Grosso do Sul.

Para cidade de Bonito os novos voos têm previsão de começar a partir de 3 de setembro, com 2 frequências semanais na rota Bonito-São Paulo/Guarulhos, a ser operada em aeronaves da família Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), com capacidade para até 174 passageiros. Será um grande reforço para vinda de turistas de todos os lugares do Brasil e até internacionais.

Já para Dourados (MS) deve iniciar em 8 de setembro com 3 frequências semanais na rota Dourados-São Paulo/Guarulhos, a ser operada em aeronaves Airbus A319 e A320, com capacidade para até 174 passageiros. A segunda maior cidade do Estado tem grande representatividade e importância para região sul, sendo um grande polo econômico e regional, com franco crescimento industrial.

“Excelente notícia. Novos voos de Mato Grosso do Sul para o principal aeroporto do Brasil, que é Guarulhos, com destinos para o Brasil e o mundo inteiro. A partir de setembro dois novos voos para Bonito (direto de Guarulhos). Já em Dourados fico muito feliz que depois de um longo tempo de recuperação do aeroporto, três novos voos Dourados-Guarulhos a partir de 8 de setembro operados pela Latam”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O head de assuntos públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, destacou a participação e atuação da empresa no Estado, que está em ascensão. “Aumentar a conectividade do Mato Grosso do Sul é importante para a economia e o turismo local, e a Latam tem enorme satisfação em poder contribuir com novas rotas aéreas para o Estado. Atualmente, a Latam já oferece voos diretos de Campo Grande para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e para Brasília, porém as novas rotas chegam para otimizar o acesso a essas importantes cidades do interior”.

Por meio do aeroporto de Guarulhos, principal hub da Latam, as cidades de Bonito e Dourados estarão conectadas a mais de 50 aeroportos em todo o Brasil e a 90 no exterior. Esta boa notícia para Mato Grosso do Sul vai somar ao cenário de grandes investimentos estaduais para qualificar o setor aeroviário do Estado, com reformas e construções de novos aeroportos. Isto aumenta a conectividade a estes dois importantes destinos turísticos e econômicos do MS.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Arquivo/Secom (Aeroporto de Bonito)