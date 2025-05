Cemitérios públicos de João Pessoa terão programação especial no Dia das Mães

Posted on

Uberaba, no Triângulo Mineiro, continuará sendo uma cidade-polo no que diz respeito à produção de cosméticos. Isto porque o município venceu a concorrência com outras cidades, até de outros estados, e vai receber um investimento inicial de R$ 150 milhões para a construção da nova planta da Skala Cosméticos. Fundada no município há quase 40 […]