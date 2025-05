ASSISTIR Anápolis x Ypiranga Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Anápolis x Ypiranga é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (10) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Anápolis x Ypiranga pela Série C: onde assistir, data, horário e tudo sobre o jogo

Neste sábado, 10 de maio de 2025, os olhares dos fãs da Série C do Campeonato Brasileiro estarão voltados para o Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), onde o time da casa recebe o Ypiranga-RS, em duelo válido pela quinta rodada da competição. A partida começa às 19h30 (horário de Brasília) e promete ser decisiva para as pretensões das equipes na tabela.

Onde assistir Anápolis x Ypiranga ao vivo

A transmissão de Anápolis x Ypiranga será feita com exclusividade pela plataforma de streaming Nosso Futebol+. O canal está disponível em pacotes adicionais de operadoras como Claro TV e Sky, e também pode ser acessado online, via plataforma digital das respectivas operadoras ou diretamente por assinatura da Nosso Futebol+.

Confira os canais onde assistir:

Claro TV : canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD, além de 717, 718 e 719 HD; também disponível via Claro TV+.

: canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD, além de 717, 718 e 719 HD; também disponível via Claro TV+. Sky: canais 202 SD e 602 HD, além de 220, 221, 222 SD e 620, 621, 622 HD; acessível também pela plataforma Sky+.

Situação do Anápolis na Série C 2025

O Anápolis chega para este jogo pressionado por uma campanha abaixo das expectativas. Em quatro rodadas, o Galo da Comarca ainda não venceu: são dois empates e duas derrotas. O último revés foi diante da Ponte Preta, fora de casa, por 2 a 0.

Com apenas dois pontos conquistados, o Anápolis ocupa a 19ª posição na tabela, sendo o penúltimo colocado. No entanto, uma vitória neste sábado pode mudar o panorama. Com uma combinação de resultados favoráveis, o time pode subir até a 12ª colocação e, quem sabe, iniciar uma reação na competição.

Ypiranga quer seguir no G-8

O Ypiranga, por sua vez, vive uma situação mais confortável. A equipe gaúcha vem de uma vitória suada contra o CSA, por 1 a 0, e soma agora seis pontos. Com esse desempenho, o Canarinho ocupa a 8ª posição e está, momentaneamente, dentro da zona de classificação para a próxima fase da Série C.

A vitória fora de casa neste sábado pode consolidar a posição da equipe entre os oito melhores e dar ainda mais confiança para os próximos confrontos.

Ingressos e torcida em Anápolis

A diretoria do Anápolis conta com o apoio da torcida no Jonas Duarte para empurrar o time rumo à primeira vitória. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos presencialmente no estádio ou online, por meio da plataforma Ingresso SA.

Valores dos ingressos:

Setor coberto: R$ 80

Setor descoberto: R$ 40

Para os torcedores beneficiados pelo programa Torcida Premiada, é necessário apresentar a certidão negativa do imóvel com comprovante de pagamento do IPTU e da TSU, além de documento original do titular. A troca dos ingressos pode ser feita no próprio estádio Jonas Duarte ou no ponto de atendimento do Rápido, no Anashopping.

Arbitragem

A arbitragem da partida será comandada por Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro, que contará com o auxílio de assistentes experientes para garantir a lisura do duelo.

Expectativa para o jogo

Com times em situações opostas na tabela, a partida entre Anápolis e Ypiranga deve ser marcada pelo contraste entre desespero e confiança. O Galo da Comarca busca a reabilitação com o apoio da torcida, enquanto o Canarinho tenta manter sua boa fase e seguir no G-8.

Tags: anápolis x ypiranga ao vivo, série c 2025, onde assistir série c, estádio jonas duarte, futebol goiano, nosso futebol+, ingressos anápolis, ypiranga série c, transmissão série c hoje.

