ação de rotina acontece dia 14, no Horto – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Secretaria de Saúde de Ubatuba segue com as ações descentralizadas de vacinação antirrábica em diversos bairros do município. A próxima etapa acontece na quarta-feira, 14, no bairro do Horto, das 9h às 16h, na sede da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

A vacinação é gratuita e voltada a cães e gatos com mais de quatro meses de idade, que estejam em boas condições de saúde. Para participar, é necessário agendamento prévio pelo telefone da UVZ pelo (12) 3834-2323.

A última ação foi realizada na última quarta-feira, 7, no Camburi, em que foram vacinados 45 animais, sendo 36 cães e 9 gatos. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal contra a raiva no município, prevenindo a circulação do vírus e protegendo tanto os animais quanto a população.

A veterinária responsável pela UVZ, Joana Pedro, reforçou a importância da vacinação antirrábica anual, orientando os tutores a manterem os cuidados básicos com a saúde dos seus animais de estimação. “A vacinação antirrábica é a principal medida de prevenção contra a raiva, uma doença fatal tanto para os animais quanto para os humanos. Manter o calendário vacinal em dia é um ato de responsabilidade e cuidado com a saúde pública”, salientou Joana.

Para mais informações e agendamentos, entre em contato com a Unidade de Vigilância de Zoonoses.