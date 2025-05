1200 alunos devem participar da edição do Jore e Parajore 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação (SME) promove, entre os dias 26 e 30 de maio, mais uma edição dos Jogos Recreativos da Educação (Jore) e dos Jogos Recreativos Paradesportivos da Educação (Parajore) – “Brincando de Atletismo”. O evento já é tradicional no calendário pedagógico do município e deve envolver cerca de 1.200 estudantes dos quartos anos da Rede Municipal de Ensino.

Organizado pela equipe de Educação Física escolar, o festival tem como objetivo central promover o esporte de forma inclusiva, priorizando a participação e o desenvolvimento global das crianças, acima de qualquer competição. O Parajore, voltado aos estudantes com deficiência, será realizado no dia 28 de maio.

Com provas de 60 metros rasos, 60 metros com barreiras, salto em distância e arremesso de peso, o evento incentiva que todos os alunos participem de todas as modalidades em um ambiente de respeito, cooperação e diversão. “Como forma de valorização, todos os participantes serão premiados, fortalecendo o sentimento de pertencimento e autoestima”, explicou o coordenador de Educação Física da SME, Fábio Campana.

Além de despertar o interesse pelo atletismo, o projeto contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos alunos. Entre as competências estimuladas, estão a coordenação motora, o equilíbrio, a velocidade, a resistência e a capacidade de trabalhar em equipe, respeitando regras e valorizando o espírito esportivo.

“A proposta do Jore e do Parajore vai além do esporte. É uma vivência educativa, onde cada criança é protagonista de sua própria trajetória. É muito bom proporcionar, novamente, essa experiência a tantos alunos”, destacou Campana.