Universitário x Independiente del Valle , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Universitário x Independiente del Valle acontece Hoje (08) às 23 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Universitário x Independiente del Valle: onde assistir e tudo sobre o confronto da Libertadores

Universitário e Independiente del Valle se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 23h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

A partida é decisiva para ambas as equipes no Grupo B da competição. O Independiente del Valle aparece na vice-liderança com quatro pontos, enquanto o Universitário, mesmo na lanterna, está logo atrás com três pontos, o que reforça o equilíbrio da chave e a importância do resultado.

Onde assistir Universitário x Independiente del Valle ao vivo

TV: ESPN 3

ESPN 3 Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: CNN Esportes

Situação dos times no grupo

Apesar da posição modesta, o Universitário ainda sonha com a classificação e pode ultrapassar o rival equatoriano em caso de vitória em casa. Já o Independiente busca manter-se entre os dois primeiros e consolidar sua posição rumo às oitavas de final.

Ficha técnica do jogo

Jogo: Universitário x Independiente del Valle

Universitário x Independiente del Valle Data: 08/05/2025

08/05/2025 Horário: 23h (de Brasília)

23h (de Brasília) Local: Estádio Monumental de Lima, Peru

Estádio Monumental de Lima, Peru Rodada: 4ª da fase de grupos da Copa Libertadores

O confronto promete ser equilibrado, com o Universitário tentando aproveitar o mando de campo e o Independiente del Valle apostando em sua experiência em torneios continentais.

