São José terá concurso para as áreas administrativa e da saúde

O cronograma de pagamento do IPTU 2024 está definido. Terá direito a um desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2023, quem optar pelo pagamento em cota única, com vencimento em 7 de fevereiro. No mesmo dia, expira o prazo de quitação da primeira parcela para os contribuintes que preferirem fracionar o pagamento do imposto […]