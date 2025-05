Projeto Fundac Itinerante tem início na E.M. Maria da Cruz Barreto – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã da última terça-feira, 6, a Escola Municipal Maria da Cruz Barreto, localizada no bairro Perequê-Mirim, foi palco da primeira ação do projeto Fundac Itinerante, promovido pela Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba (Fundac).

Com o objetivo de percorrer comunidades de todas as regiões do município, o projeto visa levar atividades culturais e educativas a crianças e adolescentes, com destaque para a prática da capoeira, conduzida pelo Mestre Cláudio e acompanhada pela equipe multidisciplinar da Fundação.

A presidente da Fundac, Íris Marins, ressaltou a importância da iniciativa, “esse projeto busca proporcionar acesso à cultura, à educação e promover uma escuta ativa das crianças e adolescentes do nosso município. É uma forma de fortalecer os vínculos comunitários e ampliar o alcance das ações da Fundac.”

A ação marca o início de um cronograma que contemplará diversas localidades, reforçando o compromisso da Fundação com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em Ubatuba.