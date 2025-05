Primeira-dama de Guaratinguetá assume vice-presidência do Conselho Deliberativo da APDESP – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Na manhã desta quarta-feira (07), a primeira-dama de Guaratinguetá, Adriana Vaz, tomou posse como vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação das Primeiras-Damas do Estado de São Paulo (APDESP). A cerimônia foi realizada no Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), durante o evento de eleição e posse das novas diretorias da APDESP e da APVPESP (Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo).

A nomeação de Adriana para o cargo representa um importante reconhecimento ao trabalho social desenvolvido em Guaratinguetá e reforça o protagonismo feminino na condução de pautas voltadas ao bem-estar da população.

O evento contou com a presença de autoridades, associadas, representantes de entidades e parceiras, fortalecendo o compromisso com as ações sociais e políticas lideradas por mulheres em todo o estado.