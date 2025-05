Prefeitura volta à área do antigo ferro-velho no Maracanã, demole nova estrutura usada para receptação e apreende materiais sem procedência – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os agentes da Seop apreenderam materiais sem procedência no local – Divulgação

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Grande Tijuca retornaram, nesta quarta-feira (7/5), à área onde funcionava o antigo ferro-velho localizado na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, ao lado da entrada da favela do Metrô. O local havia sido demolido pela Seop em fevereiro deste ano.

Durante a nova ação, as equipes encontraram, atrás do muro onde funcionava o antigo ferro-velho, uma caçamba de lixo e uma estrutura improvisada, semelhante a uma cabine, que estava sendo utilizada para a receptação de materiais sem procedência, incluindo cobre e fios encapados, que foram encontrados no local. Os agentes também encontraram três balanças de precisão, entorpecentes, dezenas de objetos perfurocortantes, duas câmeras de vigilância, réplicas de arma de fogo e até mesmo uma máscara de palhaço.

– Hoje retornamos, mais uma vez, ao ferro-velho que demolimos há alguns meses na Avenida Rei Pelé. Recebemos novas denúncias de que o local seguia fazendo receptação de materiais furtados e funcionando como espaço para venda de produtos sem procedência. Novamente encontramos fios e cobre, além de réplicas de armas de fogo, drogas e facas. Não iremos tolerar esse tipo de irregularidade e seguiremos firmes nas fiscalizações de ferros-velhos e no auxílio à segurança pública – destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

O muro, com 12 metros de extensão, e a estrutura foram demolidos pelas equipes da Seop. A caçamba foi removida, junto com aproximadamente oito toneladas de entulho, pela Comlurb. O proprietário do local não foi localizado. Além da Comlurb, participaram da operação agentes da Light, Águas do Rio, RioLuz e da Polícia Militar, que deu suporte para a segurança da equipe durante a operação.

– Recebemos a denúncia que o comércio ilegal que fomenta os furtos de cabos, fios e objetos de metal na Grande Tijuca continuava na comunidade do Metrô e verificamos que se tratava de outro ferro-velho. O muro foi demolido e o material apreendido. Essa questão é uma demanda muito cobrada pelos moradores da Grande Tijuca e seguiremos fiscalizando essa prática irregular – ressaltou o subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes.