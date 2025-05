Prefeitura realiza manutenção e melhorias no Parque Interlagos

Rosi Masiero





A Prefeitura de São José dos Campos está realizando a obra de construção do deck contemplativo no complexo do Parque Ayrton Senna da Silva, localizado no bairro Parque Interlagos, na região sul da cidade. O local passará por uma requalificação urbanística para melhorar o espaço público.

O deck, com 64 metros quadrados e cercado por guarda-corpo, terá acesso pela Rua Rogério Monteiro, atrás da Emei Prof. Ladiel Benedito de Carvalho.

A base do deck é de alvenaria e a obra conta com uma equipe direta no local. O piso será de madeira plástica, material mais resistente e de longa duração, além de ser sustentável e esteticamente agradável.

Na requalificação do Parque Ayrton Senna, já foram realizados a limpeza do lago com maquinário, a substituição do guarda-corpo de cimento por tela e a pintura dos equipamentos. Atualmente, além da construção do deck, a roçada está sendo feita por trator em toda a área verde.

O Parque Ayrton Senna possui um lago de 45 mil metros quadrados, considerado um dos maiores da cidade, com fontes luminosas próximas à ponte. Ao redor do lago, há uma pista de caminhada, academia ao ar livre e quadra esportiva, além de iluminação em LED



