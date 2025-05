Prefeito Josmail reúne secretariado para reforçar responsabilidade fiscal e alinhar ações da gestão – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta quinta-feira (08), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, realizou uma reunião de trabalho com todos os secretários municipais para tratar de temas prioritários da gestão. O encontro teve como foco principal a responsabilidade financeira do município diante da queda de arrecadação registrada nos últimos meses, além do alinhamento de projetos e ações futuras em diversas áreas da administração pública.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância de uma gestão fiscal responsável e orientou os secretários a revisarem os planejamentos orçamentários de cada pasta, adotando medidas de economia e controle de gastos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados à população.

“A arrecadação tem sofrido oscilações, o que exige de nós ainda mais comprometimento com o equilíbrio das contas públicas. Solicitei a todos os secretários que adotem medidas imediatas de contenção, como a redução de diárias, horas extras e demais despesas que possam ser evitadas. Cada secretaria tem um papel fundamental nesse processo, otimizando recursos e priorizando ações que tragam benefícios diretos à nossa população”, afirmou o prefeito Josmail.

Além das questões financeiras, foram discutidos os próximos projetos de governo em áreas estratégicas como infraestrutura, turismo, cultura, educação, saúde e assistência social. Cada secretário apresentou um panorama das atividades em andamento e as propostas de médio e longo prazo.