Nova Iguaçu lança projeto de combate à obesidade voltado para mulheres

S. José entra no ranking de municípios com maior fluxo turístico José Roberto Amaral Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico O Ministério do Turismo classificou São José dos Campos como categoria A entre os municípios brasileiros com maior fluxo turístico e empregos no setor. A atualização da categorização do chamado Mapa do Turismo […]