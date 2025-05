Museu do Folclore participa da 23ª Semana Nacional de Museus

Avelino Israel





O Museu do Folclore de São José dos Campos participará, de 12 a 17 de maio, da 23ª Semana Nacional Museus, promovida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18). O tema deste ano é “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”.

Para esta participação, o museu preparou uma programação específica e gratuita que prevê diferentes ações: formação sobre ODS, ocupação do espaço da exposição temporária com peças do acervo didático do museu, edições especiais do Terças com Museologia, Roda de Fazeres e Lendo no Quintal, além de uma parceria com o coletivo Santos de Casa.

A proposta é que os participantes também sejam protagonistas das ações programadas, atendendo ao tema sugerido pelo Ibram, que estimula os museus a se prepararem cada vez mais para a rápida transformação das comunidades onde estão inseridos.

Programação

Dia 12 (segunda): 14h às 17h, aberto ao público

Perspectivas Culturais dos ODS – Atividade de formação em parceria com o Ecomuseu Campos de São José, visando abordar as perspectivas culturais de três novos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável): Igualdade Étnico-Racial, Arte, Cultura e Comunicação, e Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais.

Dia 13 (terça): 14h às 15h30, aberto ao público

Acervos Didáticos: Exposição em Movimento – Edição especial do Terças com Museologia (presencial), com reabertura da sala de exposições temporárias, que será ocupada com peças do acervo didático do Museu do Folclore. A intenção é propor aos participantes uma reflexão sobre as possibilidades de interação e aproximação que este acervo didático pode proporcionar.

Dia 14 (quarta): 14h às 16h, aberto ao público

Proposta para uma exposição itinerante – Abertura da atividade Diálogos sobre Folclore (Re-conhecendo: Patrimônio Imaterial e Educação em Diálogo). A partir do acervo didático disponibilizado na sala de exposições temporárias, propor aos participantes a montagem de uma exposição circulante.

Dia 15 (quinta): 14h às 16h, aberto ao público

Oficina de Conta em Conta – Edição especial da Roda de Fazeres, onde os participantes serão convidados a adornarem fios com contas que representem sua memória ou saber tradicional aprendido com alguém da família ou da comunidade (como uma receita, uma história, uma brincadeira, uma crença, um modo de fazer). Os fios serão amarrados posteriormente, para formar uma cortina que será colocada na entrada da exposição temporária.

Dia 16 (sexta): 14h às 16h

Tem Figureira no Museu – Reconhecimento de obras de figureiras do Vale do Paraíba no acervo técnico do Museu do Folclore, em parceria com o coletivo Santos de Casa.

Dia 17 (sábado): das 14h30 às 16h30, aberto ao público

Leitura no Quintal – Mediação de leitura utilizando parte do acervo da Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, em especial as obras de literatura infantil.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas dependências funcionam desde 1997 na região norte, em Santana, no Parque da Cidade.

