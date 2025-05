Karatê de S. José classifica 7 jovens para o Campeonato Brasileiro

A equipe de karatê do programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, classificou 7 jovens lutadores para disputar o Campeonato Brasileiro, em junho, representando as cores do Estado de São Paulo.

A classificação veio com a participação dos atletas na Etapa Final do Campeonato Paulista, que aconteceu entre os dias 1 e 3 de maio, em São Bernardo do Campo/SP.

Destaque para Matheus Machado, campeão na categoria kumite sub-21 absoluto e prata na categoria kumite sênior absoluto.

Campeão no sub-21 e prata no sênior, Matheus Machado exibe medalha de ouro ao lado do coordenador da modalidade, Cristian Cruyff | Foto: Divulgação

Thaylaine Costa também se classificou após conquistar a medalha de ouro na categoria kumite cadete absoluto, com 1260 pontos. No sub-14, Kenzo Katayama conquistou a vaga em duas categorias, com a medalha de prata no kumite absoluto e a de bronze no kata absoluto.





Thaylaine Costa: joseense é campeã paulista de karatê | Foto: Divulgação

Além do trio, Laura Dornelas, Gabrielle Pereira, Gabrielle Borges e Júlio Cesar de Moraes também estão classificados para representar São Paulo no Campeonato Brasileiro de Karatê.

Kenzo Katayama, medalhista nas categorias kata e kumite do Campeonato Paulista | Foto: Divulgação

