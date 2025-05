Investimento industrial fortalece economia de MS e reflete na geração de emprego e renda – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com investimentos significativos na área econômica, Mato Grosso do Sul se consolida nacionalmente com ações que tornam o cenário estadual favorável para atração de indústrias de diferentes matrizes econômicas que contribuem na geração de emprego e renda.

A projeção de crescimento para o Estado é de 4,8% em 2025, de acordo com a Resenha Econômica Regional do Banco do Brasil. Previsão que destaca a força e o potencial de MS, e o coloca na liderança do Brasil para este ano, com implicações positivas para o desenvolvimento e fortalecimento econômico.

O governador Eduardo Riedel participou da coletiva de imprensa da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) – na manhã desta quarta-feira (7) –, onde foram apresentados o ‘Panorama Industrial’ e o Observatório da Indústria de MS, e foi anunciado o Fórum Lide COP-30, que será realizado em Bonito (no dia 30 de maio).

“Tudo que tem acontecido no Estado é consequência de um grande trabalho que envolve os setores privado e público, além da política. Eu destaco muito sempre a harmonia entre os poderes em torno dos quatro grandes eixos que são próspero, verde, digital e inclusivo, eles são fundamentais para que a gente avance. Somos o Estado que mais vai crescer no Brasil, com pleno emprego”, disse Riedel.

Como reflexo do compromisso com a sustentabilidade e a transição para uma matriz elétrica mais limpa, Mato Grosso do Sul aumentou em 11%, no ano passado, a capacidade instalada total de energia. Desse total, as fontes renováveis correspondem a 94% da capacidade instalada, com a energia hídrica representando mais da metade desse grupo, seguido pela biomassa – com praticamente um quarto da produção local – e pela energia solar. As fontes fósseis, por sua vez, representam apenas 5,9% do total.

Com indústria de transformação que mais cresceu no país na última década e meia, o Estado se tornou estratégico para a diversificação da matriz de produção e para o crescimento sustentável.

“O Mato Grosso hoje é o estado que mais recebe investimentos privado no país. Nós temos aí um portfólio total de mais de R$ 105 bilhões e que obviamente gera essa perspectiva que nós temos para 2025, que o Estado de Mato Grosso do Sul tem um crescimento de 4,8%. E a força desse crescimento está, na verdade, no investimento privado, que tem gerado toda a capacidade de desenvolvimento e geração de emprego”, afirmou o secretário Jaime Verruck (Semadesc).

Mato Grosso do Sul está entre os estados mais competitivos do Brasil, trabalhando com a menor alíquota modal geral de ICMS em vigor no país. O Estado tem incentivos concedidos às indústrias que se instalarem ou ampliarem suas instalações, de até 67% do ICMS devido, pelo prazo de até 31 de dezembro de 2032.

“A indústria do Estado vem se consolidando a cada dia, mostrando que o nosso planejamento industrial está dando certo. Vivemos hoje um Mato Grosso do Sul diferenciado, criamos aqui um ambiente de negócios muito importante onde empresas e empresários são bem recebidos onde a máquina pública funciona no ritmo necessário, é uma prática. O Estado é um parceiro, como muitas prefeituras também, para que possam receber essas empresas, atendendo a necessidade de cada segmento”, afirmou o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

COP-30

O secretário Rodrigo Perez (Segov), além da equipe da Fiems, também participou da coletiva. Na ocasião, também foi anunciado o Fórum LIDE COP-30, que acontecerá no dia 30 de maio em Bonito, reunindo autoridades, especialistas e lideranças empresariais para discutir temas como transição energética, descarbonização da economia, desenvolvimento sustentável e o protagonismo brasileiro na COP-30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém (PA).

A escolha de Bonito como sede do Fórum é simbólica e estratégica. O município é reconhecido mundialmente como santuário ecológico, referência em turismo sustentável e preservação ambiental, com práticas consolidadas de controle de visitação, uso racional dos recursos naturais e valorização da biodiversidade.

“O Lide em Bonito é para que a gente possa fazer uma discussão em relação à questão do desenvolvimento e prosperidade, atrelado à sustentabilidade. Nós não abrimos mão disso e é fácil fazer isso num estado como o Mato Grosso do Sul, num país como o Brasil. O evento vai ter essa função, de trazer o pensamento brasileiro e global sobre a sustentabilidade, até para nos posicionarmos na COP30 da maneira adequada”, disse Riedel.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende