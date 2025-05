Grupo de Desenho tem encontro marcado na próxima quarta-feira (14) na Biblioteca Infantil de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

A equipe de Futsal Masculino de Sorocaba Sub-16, da Associação Sorocabana de Futsal (ASF), estreia, neste domingo (12), na Fase Estadual da 11ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo, na cidade de Serrana (SP). O time, que busca o tetracampeonato no torneio realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, conta com a […]