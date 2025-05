Fundart abre inscrições para concurso de barcos e canoas decorados da Festa de SPedro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Até o dia 26 de junho, interessados podem se inscrever para o Concurso de Decoração de Barcos e Canoas da Procissão Marítima da 102ª Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba – iniciativa promovida pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), que ocorrerá de 26 a 29 de junho, na Praça de Eventos da avenida Iperoig.

O concurso é destinado a moradores de Ubatuba que sejam proprietários de barcos ou canoas. A inscrição deve ser efetuada presencialmente na sede da Fundart, mediante a entrega da ficha de participação (disponível no edital), acompanhada de cópia de documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e dados bancários em nome do inscrito. Também será possível realizar a inscrição no dia 29 de junho, data da Procissão Marítima, diretamente com a equipe da Fundart, na Ilha dos Pescadores, até uma hora antes do início do evento.

As embarcações participantes serão avaliadas por uma comissão julgadora com base em cinco critérios: originalidade, harmonia estética, representatividade cultural e religiosa, acabamento e envolvimento comunitário. As três melhores classificadas nas categorias barcos e canoas receberão prêmios que variam de R$ 3.000,00 a R$ 1.000,00 na primeira modalidade, e de R$ 800,00 a R$ 200,00 na segunda.

Clique aqui e confira todos os detalhes no edital, publicado no dia 6 de maio no site da Fundart e no Diário Oficial do Município.

Incentivo ao evento

Este ano, a Festa de São Pedro Pescador foi uma das iniciativas selecionadas para receber recursos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A escolha foi feita por meio dos editais do programa Apoio a Festivais, realizado em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), que divulgou o resultado na última semana.

Outra festividade de Ubatuba que também foi contemplada, foi a Caiçarada.

A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) inscreveu ambas as festividades, que concorreram aos aportes destinados a projetos voltados à difusão cultural e ao fortalecimento da economia criativa em diferentes comunidades.

“No ano passado, submetemos essas propostas e, agora, estamos muito satisfeitos com o reconhecimento do Estado. Esses eventos são fundamentais para preservar as tradições populares e impulsionar a economia criativa local. Sem dúvida, o apoio financeiro contribuirá para que as festividades evoluam e proporcionem uma experiência ainda melhor para a população”, declarou Thaila Brito, diretora-presidente da Fundart.

A Festa de São Pedro Pescador, que celebra sua 102ª edição este ano, receberá até R$ 100 mil, que poderão ser utilizados para custear cachês artísticos e despesas com infraestrutura. A programação do evento inclui manifestações religiosas e culturais ligadas à tradição local, como a procissão marítima, o concurso de barcos ornamentados, a corrida de canoas e diversas apresentações musicais e folclóricas, como fandango, congada e dança da fita.

Já o Festival da Cultura Popular – Caiçarada, por sua vez, em sua 17ª edição, foi contemplado com R$ 20 mil. O evento promove expressões artísticas regionais, culinária típica e o Festival de Viola “João Alegre”, que valoriza a música autoral do litoral e do interior paulista.