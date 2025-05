FUNDAC abre incrições para curso de Assistente administrativo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Fotos: Eduardo Santinon (Secom/Sorocaba) Sorocaba atingiu mais um feito histórico. A cidade é pioneira no Brasil a contar com atendimento de equoterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de convênio firmado com o Município. O serviço será ofertado para pessoas com múltiplas deficiências na Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação (Integrar). […]