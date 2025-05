Feira Municipal de Adoção de Cães e Gatos chega ao Shopping Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu tem um novo parceiro na luta pela causa animal. Neste sábado (10), o Shopping Nova Iguaçu abre as portas para a Feira Municipal de Adoção de Cães e Gatos, a primeira no centro comercial e a quarta promovida pelo município em 2025. Desta vez, 30 animais de estimação estarão disponíveis para adoção responsável, sendo 18 cães e 12 gatos. As edições anteriores aconteceram no Top Shopping e somaram 37 adoções.

“Ter dois grandes shoppings como parceiros da Prefeitura representa os frutos que estamos colhendo em virtude de um trabalho sério que vem sendo desenvolvido desde a primeira edição da nossa feira de adoção. Com isso, quem ganha são os animais e seus novos tutores”, comemora Marcelo Reis, assessor especial de Proteção ao Animal, órgão da Secretaria Municipal de Governo, responsável pelas feiras municipais de adoção de animais.

Com a participação dos dois grandes shoppings como apoiadores, a Prefeitura espera aumentar ainda mais o número de animais adotados. Em 2023, ano em que tiveram início as feiras municipais, 80 cães e gatos foram adotados. No ano passado o número subiu para 133, o que representa um crescimento de 66%.

Para adotar um cão ou gato, os interessados precisam preencher um termo de adoção responsável, assumindo o compromisso de proporcionar os cuidados necessários ao animal. Os pets disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, pois estes ainda não atingiram a idade necessária.

A feira será realizada de 10h às 22h, ao lado da Policlínica Shopping Nova Iguaçu. O shopping fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, no bairro da Luz.