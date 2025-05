Educação Empreendedora de São José é referência no país

Fernanda Niquirilo





São José dos Campos consolidou, nesta terça-feira (06), sua posição como referência nacional em Educação Empreendedora, com destaque para ações em educação fiscal nas escolas da rede municipal.

O Cedemp (Centro de Educação Empreendedora) sediou nesta terça-feira (6) o evento anual do Programa Educação Financeira e Cidadania Fiscal, que integra as escolas municipais desde 2006 e é coordenado pela Secretaria de Educação e Cidadania, em parceria com a Receita Federal do Brasil.

O evento reuniu alunos, educadores e autoridades para celebrar os resultados do programa, que visa despertar a consciência cidadã e fiscal nos estudantes do Ensino Fundamental.

Por meio de atividades práticas, como o Concurso de Infográficos, os alunos sintetizam os conceitos aprendidos sobre tributos, controle de gastos públicos e participação cidadã.

Entre 2021 e 2024, mais de 28 mil alunos do 7º ano participaram dessas atividades, com a culminância no Empreende Startups Educacionais, um dos maiores eventos de educação empreendedora do país, sediado em São José dos Campos. A Receita Federal também contribui com doações de mercadorias, por meio do programa Receita Cidadã, para premiar os estudantes participantes.



Projeto visual dos alunos do 7º ano sobre educação financeira | Foto: PMSJC

Expansão em 2025

Para este ano, o programa prevê ações para mais de 7 mil alunos, ampliando o alcance e o impacto das atividades. A continuidade das parcerias com a Receita Federal e o Procon garantirá a atualização constante dos conteúdos e a diversificação das metodologias aplicadas.

Representando a Superintendência da Receita Federal na 8º Região, o Francisco Carlos Serrano, delegado da Receita Federal do Brasil em Limeira (SP), destacou a importância de São José dos Campos como referência em educação fiscal.

“De Limeira, sempre ouvimos falar da excelência do trabalho desenvolvido aqui. São José dos Campos se tornou um modelo a ser seguido, ver esse trabalho sendo executado é lindo, devo parabenizá-los por isso”, afirmou Serrano.

A professora Josiane Neri, assessora de Políticas Educacionais e responsável pelo Enriquecimento Curricular na rede municipal, expressou sua satisfação com o reconhecimento recebido.

“É uma alegria muito grande receber a Receita Federal. Ser referência para outras cidades é lindo, receber outras cidades de tão longe para prestigiar o trabalho que é desenvolvido com os nossos estudantes é uma validação importante. É um grande reconhecimento e traz a certeza de que estamos no caminho certo, construindo cada vez mais uma educação pública de qualidade”, destacou.

Equipes se reuniram no Cedemp para troca de experiência e atividades práticas | Foto: PMSJC



