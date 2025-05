Educação define data para inauguração da reforma da EM Manoel Inocêncio – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que a entrega das obras de reforma na Escola Municipal Manoel Inocêncio, localizada no bairro Ubatumirim, acontece no dia 26 de maio, às 13h30 horas.

A comunidade do Ubatumirim, há anos, aguarda por uma estrutura mais moderna, segura e adequada para o atendimento das crianças da região. Com salas amplas e novos equipamentos, a unidade escolar foi pensada para oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem.

A EM Manoel Inocêncio foi contemplada com reforma completa do telhado, instalação de calhas, troca do poste padrão da unidade escolar com redimensionamento de carga, reparos na rede elétrica incluindo padronização dos plafons, interruptores, tomadas e instalação de ventiladores, pintura de toda unidade escolar, reforma da cozinha incluindo novos revestimentos, instalação de prateleiras, reforma dos banheiros dos alunos, adequação de banheiro acessível, adequação de almoxarifado, adequação da secretaria e sala dos professores, iluminação da quadra, novo alambrado em torno da unidade escolar e substituição de portas da unidade escolar.

Em dezembro de 2022, foi construída uma sala emergencial e, em 2023, a Secretaria de Educação iniciou uma parte da reforma, que foi retomada após a volta da equipe à administração, no ano passado.

O investimento de 668.160 mil para reforma geral da escola, que conta com 110 alunos

Divididos entre salas de maternal 1 e 2 mistos, etapa 1 e 2 e 1°ao 5° ano. “Uma escola reformada, limpa e adequada é um ambiente saudável para a aprendizagem do aluno”, destacou o secretário da pasta, Josué Gulli.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade escolar, moradores do bairro e demais convidados.

“Nesta unidade, a Fundac promove oficinas de teatro e temos o projeto Capiá, que promove a valorização da cultura tradicional caiçara com danças, artesanatos, vivência de campo e alimentação local. No dia da inauguração, haverá uma degustação do que é oferecido nos projetos. Também prestigiaremos uma apresentação de fandango caiçara feita pelos alunos integrantes das iniciativas”, comentou a supervisora de Ensino, Inah Araújo.

A prefeitura reforça o convite a todos os munícipes para participarem do evento.