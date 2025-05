Curso de cinema gratuito será oferecido para jovens selecionados pela JUVRio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Começa neste sábado (10/05) a terceira turma do curso “Fazendo Meu Primeiro Filme” – Divulgação/JUVRio

Começará no próximo sábado (10) a terceira turma do curso “Fazendo Meu Primeiro Filme”, uma iniciativa da Comitê de Audiovisual do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), com execução da ABC Cursos de Cinema e do Latin American Training Center-LATC e apoio da Secretaria da Juventude do município do Rio de Janeiro (JUVRio) e da RioFilme. Nesta terceira edição, foram selecionados 15 jovens cariocas por meio do Banco de Oportunidades da JUVRio que receberão uma formação gratuita em técnicas cinematográficas e irão produzir curta-metragens autorais.

O curso será realizado sempre aos sábados, até o dia 14 de junho, na sede da ABCC, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. Do roteiro até a finalização, os jovens terão aulas com o professor Pedro Dannemann, diretor de cinema com experiência em documentação e ficção. Os jovens também poderão publicar suas produções em mídias sociais e festivais de cinema. Após as aulas, haverá uma mostra dos curtas com a cerimônia de encerramento, a entrega do certificado de conclusão do curso, e o anúncio dos prêmios dos 3 melhores filmes.

O 1º colocado ganhará um estágio em uma empresa produtora do Rio, oferecido por uma produtora associada à SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Já o 2º lugar será agraciado com um curso na ABC Cursos de Cinema e o 3º colocado ganhará uma bolsa de estudo de inglês audiovisual do LATC.

O processo de seleção para esta nova edição do curso “Fazendo Meu Primeiro Filme” foi administrado por meio do Banco de Oportunidades da Secretaria da Juventude Carioca, uma ferramenta de inscrições que conta com mais de 6 mil cadastros válidos de jovens cariocas entre 15 e 29 anos. Foram selecionadas as seguintes comunidades prioritárias por figurarem entre os menores índices de desenvolvimento socioeconômico, e com as maiores taxas de vulnerabilidade na Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro: Bonsucesso, Complexo da Penha, Complexo do Alemão, Comunidade do Guarda, Ilha do Governador, Marechal Hermes, e Nova Holanda (Complexo da Maré).