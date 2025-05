Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual divulga datas das reuniões do GADS e do GPH do mês de maio – Agência de Notícias

Posted on

SIGA-NOS O Comando do Policiamento do Interior (CPI-7) realiza, neste domingo (9), às 9h, a solenidade alusiva à Revolução Constitucionalista de 1932 (9 de julho), na Praça 9 de Julho, localizada no Centro de Sorocaba, com a participação especial da Banda Regimental de Música do CPI-7. O evento comemorativo será realizado com apoio da Prefeitura […]