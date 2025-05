Cícero Lucena e Leo Bezerra entregam nova Arena da Graça para fortalecer o futebol amador e profissional em João Pessoa

O tradicional Estádio da Graça, localizado em Cruz das Armas, foi totalmente revitalizado e transformado em uma arena moderna pela Prefeitura de João Pessoa. O equipamento foi entregue pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra, na noite desta quarta-feira (7). A solenidade reuniu centenas de esportistas – ocasião em que o gestor da Capital falou da importância do novo espaço para fortalecer tanto o futebol amador, sediar jogos profissionais e ainda contribuir para a formação de jovens atletas.

Foram investidos mais de R$ 4 milhões para modernizar a Graça, com gramado sintético, iluminação em LED, assentos para três mil torcedores, quatro vestiários – dois masculinos e dois femininos – além de coberta, alambrado, entre outros itens para proporcionar conforto e segurança para os torcedores e atletas. Cícero Lucena exaltou a qualidade do equipamento e ainda projetou mais investimentos na área esportiva na cidade.

“O que estamos entregando hoje é um campo com medidas padrão da Fifa, apto para receber partidas de times profissionais e campeonatos. Conta com arquibancada, cadeiras e iluminação adequada. A Prefeitura investiu para tornar possível a entrega desse equipamento à cidade de João Pessoa, beneficiando especialmente os moradores do entorno do Estádio da Graça. Fico muito feliz por realizar essa entrega, que também marca o início das melhorias em outros campos de futebol em diversos bairros, promovendo melhores condições para a prática esportiva e para a convivência social”, afirmou o prefeito.

O pontapé para a nova fase da Arena da Graça contou com amistosos de times combinados da imprensa, Câmara Municipal, equipes femininas e infantis.

O vice-prefeito Leo Bezerra celebrou o equipamento, destacando a sua função social. “Aqui, a gente está garantindo um espaço para que crianças, adolescentes, jovens e adultos possam se desenvolver e usufruir do bem que é o esporte. E com um diferencial, que é a qualidade que a Prefeitura coloca em todas as suas obras e equipamentos públicos”, afirmou.

De acordo com o secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Zezinho do Botafogo, a Arena da Graça é atualmente um dos poucos equipamentos esportivos na Paraíba com laudos emitidos por órgãos de segurança para sediar jogos oficiais. Ele adiantou que está montando um núcleo com profissionais para administrar o espaço e montar um cronograma de uso.

“O Corpo de Bombeiros, inclusive, destacou que é o estádio mais bem equipado da Paraíba no que diz respeito à segurança e prevenção de incêndios — atendendo a todos os critérios exigidos para sediar competições, inclusive em nível nacional. A obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e o resultado está aí: um espaço moderno, seguro e pronto para servir à população”, enfatizou o secretário.

Arena da Graça – As reformas começaram em março de 2023 e a tendência é que a Arena da Graça sedie os jogos da edição 2025 do maior torneio amador da cidade, que começa em agosto. O estádio conta ainda com tribuna de honra, dois bares e seis baterias de banheiros, além de um campo com dimensões de 65 metros de largura por 100 metros de comprimento.

Espaço de todos – O atleta de futebol amador, Jonas de Andrade, elogiou a qualidade da Arena da Graça e disse que vai ser útil para jogadores de todas as faixas etárias. “Gostei de tudo, do gramado sintético até a iluminação. O espaço e o conforto. A gente vê que realmente pensaram em tudo e com muito bom gosto. Agora é desfrutar. Um campo que vai servir a todos, das crianças de escolinhas até os campeonatos de veteranos”, projetou o morador de Cruz das Armas.

Confira todas as intervenções realizadas na Arena da Graça:

Instalação de grama sintética (8.316 m²);

Instalação de assentos esportivos (3 mil unidades);

Modernização da fachada;

Construção de reservatório;

Reforma da coberta;

Instalação de alambrado;

Execução de calçadas internas;

Estacionamento;

Pintura em geral;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações elétricas;

Instalações de combate a incêndio;

Readequação das instalações pluviais;

Luminárias e refletores em LED;

Acessibilidade.