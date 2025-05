Centro Esportivo da Vila Gabriel oferece novo projeto de Atletismo voltado a crianças e adolescentes – Agência de Notícias

Crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, já podem se inscrever para participar gratuitamente do projeto “Somando Atletismo”, no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli”, localizado na Vila Gabriel. As vagas são limitadas.

Realizado pela Associação Horizontes, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), o núcleo educacional no desenvolvimento do Atletismo é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. O objetivo é apresentar e incentivar a prática da modalidade, promovendo a formação de cidadãos e a transformação de vidas, por meio do esporte e da educação.

As aulas gratuitas acontecerão no Centro Esportivo da Vila Gabriel, sempre às terças e quintas-feiras e, quinzenalmente, aos sábados, com turmas em dois períodos: de manhã, das 9h às 11h30, e de tarde, das 15h às 18h30.

Para se inscrever, é necessário apresentar no Centro Esportivo os seguintes documentos: cópias do RG e CPF do participante, comprovante de matrícula escolar e o último boletim escolar, bem como cópia do RG e do comprovante de endereço do responsável pelo aluno.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99703-3651 ou no Centro Esportivo, que está localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel.