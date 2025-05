Barcelona Guayaquil x River Plate , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Barcelona Guayaquil x River Plate acontece Hoje (08) às 21:30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Palpite Barcelona Guayaquil x River Plate (Arg) – Copa Libertadores – 08/05/2025, às 21:30 (Brasília)

Jogo truncado e decisivo no Equador: menos de 2.5 gols é o melhor palpite

Na quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), Barcelona de Guayaquil e River Plate entram em campo pela fase de grupos da Copa Libertadores, em uma partida cercada de tensão e equilíbrio. O duelo acontece no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, com transmissão ao vivo para o Brasil por meio dos canais do Grupo Globo e plataformas de apostas.

Este confronto tem um peso especial, já que ambos os clubes brigam diretamente por vaga nas oitavas de final em um dos grupos mais complicados da competição, que ainda conta com Independiente del Valle e Universitario. No primeiro encontro entre os times, disputado na Argentina, o placar não saiu do 0 a 0, o que reforça a expectativa de mais um embate de defesas sólidas e ataque cauteloso.

Análise das equipes

O Barcelona de Guayaquil chega embalado por bons resultados recentes no Campeonato Equatoriano, com vitórias consistentes em casa. A equipe venceu 70% de seus últimos 10 jogos como mandante e sofreu gols em apenas quatro deles, o que mostra a força do time jogando em seus domínios e a solidez defensiva como marca registrada. No entanto, ofensivamente, a equipe tem dificuldades para marcar, mantendo média de menos de 1 gol por jogo na Libertadores.

Por outro lado, o River Plate vem de boas atuações no Campeonato Argentino, incluindo uma vitória convincente sobre o Boca Juniors. Ainda assim, como visitante, os argentinos têm apresentado oscilações, acumulando empates nos jogos longe de casa. A equipe comandada por Martín Demichelis mantém uma média de 2 gols por partida, mas fora de casa adota uma postura mais conservadora, o que pode novamente resultar em poucos gols.

Estatísticas que reforçam o palpite

O Barcelona teve menos de 2.5 gols em 4 dos seus últimos 6 jogos.

em 4 dos seus últimos 6 jogos. O River Plate teve menos de 2.5 gols em 2 dos 3 jogos disputados nesta Libertadores.

em 2 dos 3 jogos disputados nesta Libertadores. A partida de ida entre os dois times terminou 0 a 0.

Ambos os times estão invictos nos últimos jogos da Libertadores, e um empate pode ser considerado estratégico.

Palpite final: Menos de 2.5 gols

Diante do equilíbrio técnico, da importância do resultado para a tabela e do estilo de jogo das duas equipes, o palpite mais seguro é menos de 2.5 gols, com odd média de 1.65 nas principais casas de apostas como Bet365, Novibet e Stake.

Odds atualizadas (08/05):

Vitória do Barcelona: 4.10 (Bet365)

(Bet365) Empate: 3.40 (Bet365)

(Bet365) Vitória do River Plate: 1.95 (Bet365)

Aposte com responsabilidade e aproveite o bônus de boas-vindas da Bet365 para novos usuários.

