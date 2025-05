Bahia x Nacional-URU , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (07), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Bahia x Nacional (URU) acontece Hoje (07) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Bahia x Nacional (URU): Onde assistir ao jogo da 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Nacional (URU) na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Com grande expectativa da torcida tricolor, o confronto promete agitar a capital baiana, já que o Esquadrão de Aço lidera o grupo com 7 pontos e busca consolidar sua posição rumo às oitavas de final.

Onde assistir Bahia x Nacional (URU)

A partida terá transmissão exclusiva no streaming pela plataforma Paramount+, que detém os direitos de parte dos jogos da Libertadores 2025. A plataforma vem sendo uma das principais opções para os torcedores brasileiros acompanharem o torneio sul-americano, especialmente em confrontos com exclusividade.

ASSISTIR Atlético-MG x Vasco SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

ASSISTIR São Paulo x Fluminense SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Além do Paramount+, os direitos de exibição da Libertadores estão distribuídos entre outros canais e plataformas, como a Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). No entanto, o duelo entre Bahia e Nacional estará disponível apenas no Paramount+, exigindo assinatura para o acesso ao jogo.

Bahia lidera com folga o Grupo F

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia vem fazendo uma excelente campanha até aqui. Em três rodadas, são duas vitórias e um empate, incluindo o triunfo sobre o próprio Nacional no primeiro turno, em Montevidéu, por 1 a 0. Com 7 pontos somados, o time brasileiro ocupa a liderança isolada do grupo e entra em campo buscando ampliar a vantagem sobre os rivais.

Já o Nacional, tradicional equipe do Uruguai, vive momento difícil. Com apenas 1 ponto conquistado, os uruguaios precisam vencer para manter vivas as chances de classificação. A pressão é grande e o jogo em Salvador será decisivo para o futuro do time na competição.

Casa cheia e clima de decisão

A expectativa é de estádio lotado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com a torcida tricolor empurrando o time em busca de mais três pontos. O ambiente promete ser de final, com clima festivo nas arquibancadas e forte apoio desde os primeiros minutos.

ASSISTIR Santos x Grêmio SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Sporting Cristal x Bolívar , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (07), ESCALAÇÕES, PALPITES

Fique atento aos detalhes do jogo:

Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025

Quarta-feira, 7 de maio de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Arena Fonte Nova, Salvador (BA) Transmissão: Exclusiva pelo Paramount+

Para quem deseja acompanhar todos os jogos dos times brasileiros na Libertadores, é fundamental conferir a programação completa rodada a rodada. Plataformas como a Máquina do Esporte oferecem esse serviço com atualizações constantes.

Tags: Bahia x Nacional onde assistir, Libertadores 2025, transmissão Paramount+, jogo Bahia ao vivo, Arena Fonte Nova, Rogério Ceni Bahia, fase de grupos Libertadores.

Quer que eu produza também um artigo com palpites e análise da partida?

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes