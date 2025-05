ASSISTIR AO VIVO Racing x Huracán , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing x Huracán acontece HOJE (08) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Racing x Huracán: Onde Assistir, Escalações e Prognóstico do Confronto pela Sul-Americana

Na quinta-feira, 8 de maio de 2025, Racing e Huracán se enfrentam pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, em duelo marcado para às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenario, com transmissão ao vivo pelo Disney+. A partida promete movimentar o Grupo C do torneio, colocando frente a frente equipes em momentos opostos na competição continental.

Como Chegam as Equipes

Racing

A equipe uruguaia vem de um empate sem gols contra o Danubio, válido pelo Campeonato Uruguaio, e ocupa a lanterna de seu grupo na Sul-Americana, com apenas um ponto conquistado em quatro partidas. O Racing ainda não venceu na competição e busca o primeiro triunfo para manter chances matemáticas de classificação.

Huracán

Já o clube argentino chega embalado. Invicto na fase de grupos, o Huracán venceu duas e empatou uma até aqui, liderando com 7 pontos. No último compromisso, porém, foi derrotado pelo Barracas Central por 1 a 0 no Torneo Apertura da Argentina, mas mantém boa sequência geral.

Escalações Prováveis

Racing (último jogo vs Danubio):

Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Agustín Pereira, Gastón Bueno, Martín Ferreira; Felipe Cairus, Mateo Cáceres, Álex Vázquez; Alejandro Severo, Matías Fonseca, Bautista Tomatis

Huracán (último jogo vs Barracas Central):

Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Daniel Zabala, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral; Erik Ramírez

Desfalques

O Racing enfrenta uma série de problemas médicos, com sete jogadores fora, incluindo Sebastián Sosa e José Varela. O Huracán não divulgou oficialmente baixas para a partida.

Estatísticas da Fase de Grupos

Estatística Racing Huracán Vitórias 0 2 Empates 1 1 Derrotas 3 0 Gols marcados 1 7 Gols sofridos 9 1 Chutes por jogo 12,67 12,67 Escanteios por jogo 3 5,67 Média de gols marcados 0,25 2,33

Prognóstico

O desempenho recente e a superioridade estatística colocam o Huracán como favorito, mesmo jogando fora de casa. O Racing sofre com desfalques importantes e não venceu nenhum jogo até aqui, enquanto o time argentino exibe equilíbrio defensivo e bom aproveitamento ofensivo.

Transmissão: Disney+

Horário: 08/05 às 19h (Brasília)

Local: Estádio Centenario

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.