ASSISTIR AO VIVO Cienciano x Caracas , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cienciano x Caracas acontece HOJE (08) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Cienciano x Caracas: Saiba onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, 8 de maio, Cienciano e Caracas se enfrentam pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá no Estádio Garcilaso, em Cusco, no Peru, às 23h (horário de Brasília).

ASSISTIR AO VIVO Deportes Iquique x Atlético-MG , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO GV San José x Fluminense , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

O time peruano, Cienciano, ocupa a terceira posição do Grupo H, com três pontos, após três empates nas partidas anteriores. Já o Caracas, da Venezuela, está em segundo lugar, com cinco pontos, empatado com o líder Atlético-MG.

Onde assistir ao jogo:

Streaming: Paramount+

Paramount+ Tempo Real: CNN Esportes

Detalhes do jogo:

Data: 8 de maio

8 de maio Horário: 23h (de Brasília)

23h (de Brasília) Local: Estádio Garcilaso, Cusco, Peru

Estádio Garcilaso, Cusco, Peru Rodada: 4ª rodada da fase de grupos

Para quem quer ficar por dentro do que acontece durante a partida, a CNN Esportes oferece cobertura em tempo real, enquanto o jogo também será transmitido pelo serviço de streaming Paramount+.

Este jogo será crucial para as duas equipes na busca pela classificação para as fases seguintes da competição. O Cienciano precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação, enquanto o Caracas busca manter sua posição entre os primeiros colocados.

ASSISTIR AO VIVO Racing x Huracán , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Assista à coletiva desastrosa do treinador Felipe após Puerto Cabello 4 x 1 Vasco

Últimos jogos:

Cienciano: 3 empates

3 empates Caracas: 1 vitória, 2 empates

Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Cienciano e Caracas e fique atualizado com a cobertura ao vivo da CNN Esportes.

#CopaSulAmericana #Cienciano #Caracas #Futebol

Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.