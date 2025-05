Universitário fatura a premiação da Nota Joseense de Páscoa

Cláudio Ribeiro





O analista de dados e estudante de engenharia mecânica Igor Machado foi o sorteado da extração de Páscoa da Nota Joseense. Ele recebeu o cheque simbólico do prêmio de R$ 100 mil nesta terça-feira (6), no Paço Municipal.

Igor, que mora no Bosque dos Ipês, levou toda a família – pai (Sérgio), mãe (Márcia) e irmã (Eloá) – para participar do evento. “Demorou bastante para cair a ficha. Chegou bem no momento em que eu estava pensando em comprar apartamento. Então, vai ser um dinheiro bem-vindo”, disse.

Além desse primeiro sorteio, realizado no dia 23 de abril, haverá mais dois no decorrer do ano, cada um no mesmo valor e sempre pela Loteria Federal. As próximas premiações da Nota Joseense serão as do aniversário da cidade, em julho, e de Natal, em dezembro.

Como participar do sorteio

Qualquer consumidor de serviços cujo ISS é pago em São José dos Campos pode concorrer aos prêmios da Nota Joseense. É só entrar no site da Prefeitura e se cadastrar na página do sorteio.

Depois é só pedir ao estabelecimento prestador de serviços a emissão da nota eletrônica com seu CPF. A cada R$ 10 é gerado um bilhete para o sorteio.

A Nota Joseense é um documento eletrônico que substitui a nota fiscal impressa. Ela traz agilidade, desburocratização e modernidade aos prestadores de serviços que desenvolvem atividades sujeitas à tributação do ISS (Imposto sobre Serviços).

O programa ajuda a impulsionar a arrecadação do município, que investe em serviços e obras em benefício da população. Também incentiva os consumidores a pedir o registro do CPF na nota fiscal de serviço e ter a possibilidade de concorrer ao valor total de R$ 300 mil durante o ano.

Márcia, Sérgio e Eloá acompanharam o ganhador



