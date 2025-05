um Monólogo Cantado” neste domingo (11) – Agência de Notícias

A população poderá conferir o espetáculo “Table pour Deux, mesa para dois: um Monólogo Cantado”, neste domingo (11), às 20h, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), localizado no Alto da Boa Vista. A entrada será 1 kg de alimento não perecível para a campanha “A Fome não é Fake!”, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

Realizada em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult), a apresentação conta com a direção artística do pianista e professor João Bessornia, que atua ao lado da soprano Débora Neves durante o espetáculo.

A peça se passa em um bistrô parisiense contando a história de Madeleine, uma cantora sonhadora que revive memórias de um grande amor por meio de canções e monólogos. A música revela os sentimentos de Madeleine, que entre encontros e desencontros, expressa suas emoções de maneira profunda.

Os ingressos poderão ser retirados uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do TMTV, que está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/nº, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3238-2222.