Trabalha Rio vai esta semana a Manguinhos, Tijuca, Cascadura e Bangu – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Programa irá cadastrar e encaminhar profissionais para vagas de emprego – Roberto Moreyra/SMTE

O Trabalha Rio vai a quatro bairros esta semana. A primeira parada do programa de cadastramento de currículos e encaminhamento de profissionais para vagas de emprego em empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) será na Avenida Dom Helder Câmara, 1.184, em Manguinhos, nesta terça-feira (6/5). Na quarta-feira (7/5), o programa será levado à Praça Saenz Peña, na Tijuca. Na ação, também das 9h às 14h, em conjunto com a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), em parceria com a Central 1746, serão oferecidos diversos serviços da Prefeitura do Rio.

No dia 8, a van do Trabalha Rio segue em direção ao Fórum Regional de Madureira. Na Rua Ernani Cardoso, 152, em Cascadura, estará das 10h às 16h atendendo trabalhadores e trabalhadoras que estão em busca de uma vaga de emprego. Na sexta-feira (9/5), o Trabalha Rio participa, das 9h às 14h, de ação em conjunto com a SMCG, em parceria com a Central 1746, na Rua Marmiari, 649, em Bangu.

– O Trabalha Rio aproxima profissionais em busca de emprego e empresas que estão com vagas abertas no nosso sistema. Nós temos ampliado significativamente o número de encaminhamentos para entrevistas de trabalho, inclusive durante ações em parceria com outras secretarias – explicou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Quem não puder ir às ações itinerantes do programa pode inscrever seu currículo no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).