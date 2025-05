Sorocaba registra crescimento de 46,6% nas exportações em abril – Agência de Notícias

O valor de R$ 244,4 milhões é o maior nos últimos 12 meses

A Balança Comercial de Sorocaba apresentou, mais uma vez, dados positivos nas exportações com destaque nos últimos 12 meses. Em abril de 2025, houve aumento de 46,61% nas exportações da cidade, em relação ao mesmo período de 2024. Foram US$ 244,4 milhões em abril de 2025, ante US$ 166,7 milhões em abril de 2024, o maior registrado nos últimos 12 meses. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), divulgados nesta quarta-feira (7).

Sorocaba ocupa o 5º lugar entre as cidades que mais exportam no interior paulista, além de ficar à frente, neste resultado, de cidades de porte semelhante ou maior no Estado, como Guarulhos (US$ 225,2 milhões), Campinas (US$ 91,1 milhões), Jundiaí (US$ 74,2 milhões), São Caetano do Sul (US$ 61,6 milhões), Santo André (US$ 35,5 milhões) entre outros.

“Nossa Sorocaba enche de orgulho, cada dia mais seus cidadãos. Esses dados positivos é fruto de todo o trabalhos dos munícipes, junto ao Poder Público municipal e a iniciativa privada, que deposita total confiança nesta cidade”, destaca o prefeito Rodrigo Manga.

Dentre os produtos mais exportados por Sorocaba, em abril de 2025, estão: automóveis de passageiros (US$ 114,3 milhões); partes e acessórios dos veículos automóveis (US$ 23,5 milhões); além de máquinas e aparelhos para colheita (US$ 13,2 milhões). No primeiro quadrimestre de 2025, os principais destinos das exportações foram: Argentina (56,1% de participação), Colômbia (7,5%) e Estados Unidos (6,6%).

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede) Bruno Santana, esses resultados positivos são frutos da confiança depositada pelos empresários em Sorocaba e região. “Até o momento, a exportação dos produtos fabricados em Sorocaba se tornou muito positiva. Graças a isso, muitos empresários passam a migrar para a nossa região, aquecendo, ainda mais, o mercado local e regional, gerando ainda mais novos empregos e renda”, conclui o secretário.