Sessão da Tarde exibe Hoje, Segunda (05/05) na Globo, Doce Engano ; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

COnfira a programação da Globo hoje, 05/05/2025 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 05/05/2025

Sessão da Tarde

Doce Engano

Título Original: Delightfully Deceitful – Ep. 1

País de Origem: Sul-coreana

Ano de Produção: 2023

Diretor: Lee Ki-Hyuk, Lee Su-Hyun

Elenco: Chun Woo-Hee, Kim Dong-Wook, Yoon Park.

Classe: Drama, Crime

A golpista Ro-eum sofre é falsamente acusada de assassinato. Depois de 10

anos é inocentada com a ajuda do advogado com quem forma uma aliança

improvável.

Tela Quente

Cruella

Título Original: Cruella

País de Origem: Canadense, norte-americana, irlandesa e inglesa

Ano de Produção: 2025

Diretor: Craig Gillespie

Elenco: Emma Thompson, Emma Stone, John McCrea, Paul Walter Hauser, Joel Fry

Classe: Craig Gillespie

A jovem vigarista Estella chama a atenção de uma baronesa. A relação delas

desencadeia um curso de eventos que fazem Estella se tornar Cruella.

Sessão da Tarde e Tela Quente da Globo: Programação de Segunda-feira (05/05/2025)

A segunda-feira, 5 de maio de 2025, promete muita emoção e entretenimento na programação da TV Globo, com grandes atrações na Sessão da Tarde e na tradicional Tela Quente. Confira os detalhes dos filmes que serão exibidos e prepare-se para uma noite cheia de drama, ação e moda irreverente.

Sessão da Tarde: Doce Engano

Na Sessão da Tarde, a Globo apresenta o primeiro episódio da série sul-coreana Doce Engano (Delightfully Deceitful), lançada em 2023. Dirigida por Lee Ki-Hyuk e Lee Su-Hyun, a produção mistura elementos de drama e crime, com uma trama envolvente repleta de reviravoltas.

O enredo acompanha Ro-eum, uma golpista brilhante que é falsamente acusada de assassinato. Após passar dez anos injustamente condenada, ela finalmente consegue provar sua inocência com a ajuda de um advogado idealista. Juntos, eles formam uma aliança improvável para enfrentar o verdadeiro culpado e lidar com os traumas do passado.

Com interpretações marcantes de Chun Woo-Hee, Kim Dong-Wook e Yoon Park, o episódio promete conquistar tanto os fãs de doramas quanto os espectadores que apreciam histórias de justiça e superação. Uma excelente opção para quem busca uma narrativa intensa e emocional na tarde de segunda-feira.

Tela Quente: Cruella

Já à noite, a Tela Quente traz um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos: Cruella, estrelado por Emma Stone. Dirigido por Craig Gillespie, o longa é uma coprodução entre Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido, e apresenta uma nova abordagem sobre a origem da icônica vilã da Disney.

Cruella narra a juventude de Estella, uma jovem criativa e rebelde que sonha em se tornar estilista. Ao chamar a atenção da poderosa baronesa von Hellman (interpretada por Emma Thompson), Estella entra em um mundo glamouroso, porém perigoso. A rivalidade entre as duas desencadeia eventos que transformam Estella na lendária e excêntrica Cruella de Vil.

O filme é visualmente deslumbrante, com figurinos premiados, trilha sonora vibrante e uma narrativa envolvente sobre identidade, vingança e ambição. Ideal para quem busca uma história empolgante para fechar a segunda-feira com estilo.

Não Perca na Globo – Segunda, 05/05/2025:

Sessão da Tarde (15h30 – Horário de Brasília): Doce Engano

Doce Engano Tela Quente (22h35 – Horário de Brasília): Cruella

Fique ligado na Globo e aproveite as melhores atrações da TV aberta com duas histórias imperdíveis nesta segunda-feira!

