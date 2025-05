São José recebe Campeonato Paulista de Vôlei Sentado

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

São José dos Campos será palco de um dos principais eventos do paradesporto paulista neste sábado (10), quando sediará a 2ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado. A competição será realizada no ginásio Cidade Jardim, a partir das 8h30, e contará com a participação das principais equipes da modalidade, promovendo inclusão, acessibilidade e alto rendimento esportivo.

A cidade será representada por duas equipes: o Instituto Athlon, que ocupa atualmente a 3ª colocação no ranking nacional e é o terceiro melhor time do Estado na Série Ouro, e o Instituto Fortalecendo Pessoas (IFP), vice-campeão da Série Prata.

A organização local do evento é conduzida pelo Instituto Athlon, com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos e da Federação Paulista de Voleibol para Deficientes (FPVD).

A entrada é gratuita, e a comunidade está convidada a comparecer, apoiar os atletas e celebrar a força do esporte inclusivo.

Informações

2ª Rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado

Data: 10 de maio de 2025

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Ginásio Cidade Jardim (Rua Itambé, 71 – Residencial Cidade Jardim)

Entrada gratuita

Programação dos jogos

8h30 – Associação Desportiva para Deficientes x Sorocaba

9h30 – C.A. Paulistano x Osasco

10h30 – IFP/SJC x SESI

11h30 – São José/Athlon x SESI Suzano



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida