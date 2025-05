São José Futsal estreia no Paulista principal e Sub-20

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O São José Futsal estreia no Campeonato Paulista, categoria principal, nesta terça-feira (6), contra a AD Campos do Jordão, às 19h30, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos, com entrada franca para os torcedores.

A equipe joseense vem de derrota na Liga Nacional diante do Marreco Futsal por 2 a 1 na última sexta-feira. Já a equipe jordanense estreia na temporada com sua equipe adulta.

Em 2024, o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira conquistou o vice-campeonato do torneio, sendo superado pelo Magnus Futsal na melhor de dois jogos, com uma derrota em Sorocaba e um empate em São José dos Campos.

Já em 2025 os objetivos são parecidos: chegar, pelo menos, até a decisão, mas buscando principalmente o troféu da competição. Para isso, o treinador joseense contará com força quase total de seu elenco disponível, os mesmos atletas que atuam na LNF.

Sub-20

Já a equipe sub-20 do São José Futsal/Atleta Cidadão estreia no Paulista da categoria nesta quarta-feira (7), quando visita a Liga Futsal/Santos, às 20h10, no ginásio do Sesc.

Atual terceira colocada da competição, o São José, comandado pelo treinador Raphael Lima, busca novamente figurar entre as principais equipes do estado e conquistar o título que não vem para São José dos Campos desde 2020.

Após o título de 2020, os joseenses voltaram a decisão em 2022 e 2023, sendo derrotado pelo Magnus Futsal nas duas oportunidades; já em 2024, derrota para o mesmo adversário mas na semifinal.

Nesta temporada, os joseenses já conquistaram o terceiro lugar da Taça São Paulo em 2025, onde chegou até a semifinal, sendo eliminado em duelo diante do Corinthians na prorrogação, após empate em 4 a 4 no tempo normal.

O campeonato terá a participação de 17 equipes, que se enfrentarão em turno único, classificando-se 16 para o mata-mata.

Jogos do São José Futsal no Paulista Sub-20

Rodada 1

7 de Maio, às 20h10

LRFSLP/Futsal Santos x São José Futsal/Atleta Cidadão

Ginásio do SESC – Santos

Rodada 2

15 de Maio, às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x AD Taubaté Futsal

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 3

20 de Maio, às 20h

Indaiatuba Futsal x São José Futsal/Atleta Cidadão

Complexo Morada do Sol – Indaiatuba

Rodada 4

29 de Maio, às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x Inter Mogi

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 5

06 de Junho, às 17h30

Liga Sancaetanense x São José Futsal/Atleta Cidadão

Ginásio Joaquim Cambauva Rabelo – São Caetano do Sul

Rodada 6

12 de Junho, às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x Santo André Futsal

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 7

28 de Junho, às 19h30

Instituto Família/Lorena Futsal x São José Futsal/Atleta Cidadão

Ginásio do Clube Comercial – Lorena

Rodada 8

17 de Julho, às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x Corinthians

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 9

FOLGA

Rodada 10

31 de Julho, às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x Wimpro/Guarulhos

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 11

09 de Agosto, às 19h

SC Paulinense x São José Futsal/Atleta Cidadão

Ginásio Agostinho Fávero – Paulínia

Rodada 12

12 de Agosto, às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x Magnus Futsal

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 13

26 de Agosto, às 17h

ADC São Bernardo x São José Futsal/Atleta Cidadão

Ginásio Adib Moises Dib – São Bernardo do Campo

Rodada 14

02 de Setembro às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x FAFUSA/Mauá

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 15

11 de Setembro, às 17h

AABB x São José Futsal/Atleta Cidadão

Ginásio “A” da AABB – São Paulo

Rodada 16

16 de Setembro às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x MX7-Diadema

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Rodada 17

25 de Setembro às 19h30

São José Futsal/Atleta Cidadão x AA Botucatuense

Ginásio do Tênis Clube – SJCampos

Fotos: Elvis Henrique / @ehenriquegarcia



