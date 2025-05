Saae/Sorocaba alerta sobre golpe utilizando página de internet falsa – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba alerta a população para tentativas de golpe utilizando uma página de Internet falsa, para geração de faturas de consumo, e orienta seus usuários para não cair no golpe.

A primeira dica é que a página oficial do Saae/Sorocaba (www.saaesorocaba.com.br) e a autarquia, de modo geral, não recebe pagamentos via Pix. Além disso, outra dica é ter cuidado com a fonte de emissão dos boletos, evitando pagar aqueles gerados em sites não oficiais, ou recebidos via contatos de WhatsApp ou por e-mail.

Nunca utilizar sites de terceiros para atualizar faturas vencidas é outra orientação e, em caso de dúvida se a fonte é oficial, o Saae/Sorocaba está à disposição para avaliar a informação.

O munícipe deve sempre desconfiar das divergências, sendo que ao realizar qualquer pagamento, priorizar meios digitais, como o aplicativo do seu banco, pelo qual é possível verificar os dados do beneficiário e todos os dados da fatura, antes de efetivar o pagamento. Se o beneficiário for uma pessoa (física ou jurídica) diferente do Saae/Sorocaba, ou se os dados do pagador não forem os seus dados, desconfie.

Em caso de dúvidas e consultas sobre o tema, o usuário pode contatar o Saae/Sorocaba pelos telefones: 0800 770 1195 (ligação gratuita) e 3224-5800.