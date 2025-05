Rio retoma vacinação contra covid-19 para nova variante – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Primeiro grupo a ser imunizado será de idosos em instituições de longa permanência – Foto: Edu Kapps/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) recebeu 20.700 doses atualizadas da vacina contra a covid-19 e retoma a vacinação nesta quarta-feira (7/5). Com o imunizante que protege contra a cepa JN.1, o primeiro grupo que vai ser vacinado é o de idosos residentes em instituições de longa permanência (ILPI). A cidade também recebeu 13.040 da Pfizer Baby para criança de seis meses a 4 anos.

A vacina é segura atualizada da covid-19 e previne contra a variante mais recente, a JN.1, reduzindo o risco de internação e mortalidade pela doença. É preciso ter tomado a dose anterior há pelo menos um ano.

No decorrer das próximas semanas e de acordo com a chegada de mais doses, a expectativa é vacinar outros grupos prioritários nas 240 salas de vacinação em unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município e nas duas unidades do Super Centro Carioca de vacinação, em Botafogo e no Park Shopping Campo Grande.

Além do imunizante contra a covid-19, também é importante as pessoas tomarem as outras vacinas da temporada: contra influenza, febre amarela e sarampo. A campanha da gripe está em curso, devido à sazonalidade da doença, e terá o dia D no próximo sábado, dia 10. Já quanto ao sarampo e febre amarela, há casos recentes em cidades e estados vizinhos e as vacinas são as melhores formas de prevenir as doenças.