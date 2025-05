Rio de Janeiro será sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A competição acontecerá pela primeira vez na América Latina. Fotos Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

O Rio de Janeiro foi escolhido como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil 2027™. A escolha confirma mais uma vez a vocação da cidade para receber grandes eventos esportivos. A competição, que acontecerá pela primeira vez na América Latina, será realizada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. No Rio de Janeiro, os jogos serão no Estádio do Maracanã.

Para comemorar a escolha, haverá ativações pela cidade. Pontos da cidade foram iluminados de verde e amarelo, nesta quarta-feira dia 7 de maio. São eles: o próprio estádio do Maracanã, o Parque Susana Naspolini, em Realengo; e o Monumento Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo

— O Rio de Janeiro não poderia ficar de fora de mais uma Copa do Mundo de futebol no Brasil. Já sediamos os maiores eventos esportivos do mundo e receberemos de braços abertos a Copa do Mundo feminina. Agora o nosso desafio, enquanto cidade sede, é sermos escolhidos para recebermos a final. E, além disso, também queremos ser palco da abertura. Precisamos pensar que o Rio é capital de grandes eventos do Brasil. Além de todos os olhares do mundo estarem voltados para a Cidade Maravilhosa, este eventos movimentam o turismo e economia — disse o prefeito Eduardo Paes.

A candidatura do Brasil a ser sede da Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil 2027™ nasceu no Rio de Janeiro, durante um evento da prefeitura. Na ocasião, em 2023, a Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com o Visit.Rio, lançou um estudo sobre grandes eventos que poderiam acontecer na cidade do Rio de Janeiro.

— Nesse estudo nós identificamos a Copa do Mundo Feminina de 2027 como uma possibilidade e naquele evento o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nos enviou uma carta assinada manifestando o interesse do Brasil em ser sede da competição. Ou seja, a Copa nasceu no Rio — contou Guilherme Schleder, secretário municipal de esportes.