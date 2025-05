Projeto Pernaltas leva 2 oficinas a espaços da Fundação Cultural

Posted on

Guardas municipais que atuam na fiscalização do Lixo Zero prenderam, na quinta-feira (30/5), um homem de 25 anos após flagrante de evasão de pagamento de passagem do BRT e também por ato obsceno. A ação aconteceu na estação Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes. O homem foi flagrado tentando acessar a estação do BRT sem […]