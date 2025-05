Programa ”HumanizAção” acolhe 20 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (6) – Agência de Notícias

Posted on

12/06/2024 A Prefeitura, por meio das Secretarias de Educação e Agricultura, e em parceria com o Rotary Club, realizou nesta quarta-feira (12), uma grande ação conjunta do Programa Plantando Árvores, Plantando Vidas, Criando Florestas de Água. O projeto é uma iniciativa do Distrito 4571 de Rotary Internacional, que em parceria com as secretarias municipais e […]