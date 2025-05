Prefeitura divulga ações de educação no trânsito e Maio Amarelo

Ana Lúcia Abranches





A Prefeitura de São José dos Campos divulgou nesta quarta (7) as ações de educação no trânsito previstas para 2025 e o balanço das atividades nos últimos anos. A apresentação ocorreu em um evento com representantes da Prefeitura, parceiros, imprensa e convidados. Em 2024 foram realizadas 914 ações impactando 222.276 pessoas.

A divulgação é feita em conjunto com a campanha Maio Amarelo 2025 “Desacelere. Seu bem maior é a vida” – que é um marco visando conscientizar a população para a redução dos acidentes de trânsito.

Educamob

Em todos os dias úteis do mês de maio, o Educamob, promoverá diversas ações com foco na segurança viária. A equipe vai alertar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em todas as regiões da cidade.

Nesta quinta (8) serão realizadas operações em área escolar, abordagens aos ciclistas e pedestres.

A ação “Blitz Educativa”, que acontecerá na sexta (9), das 19h às 20h30, no Bar do Coronel, vai alertar sobre os riscos de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas.

Dia 12, às 9h30, será realizada a “Blitz do Carro Batido” na Avenida Cidade Jardim. Um carro completamente danificado e um garrafão inflável gigante (4 metros de comprimento) são exibidos em locais estratégicos, chamando a atenção dos motoristas que passam pelo local. O objetivo é criar um forte impacto visual para reflexão sobre as consequências de dirigir sob o efeito do álcool.

No dia 14, às 9h, integrantes da Casa do Idoso seguirão até o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para conhecer a central que monitora o trânsito.

O Educamob atua na abordagem dos vários públicos envolvidos como crianças e adolescentes (ações nas escolas), jovens e adultos, idosos, motoristas, ciclistas, pedestres, usuários do transporte público, empresas e instituições.

Ações educativas foram apresentadas em coletiva de imprensa nesta quarta (7) | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Mais Ações

Nos dias 12, 19 e 22, a “Blitz Educativa” continua atuando com ações diferenciadas.

No dia 23 o destaque será em parceria com o Hospital Municipal, onde um grupo da Fundhas recebe alerta sobre os riscos do uso de álcool, noções de primeiros socorros e a segurança no trânsito.

Em parceria com a JET Patinetes haverá atividades com jogos e orientação para usuários de patinetes na Praça Ulisses Guimarães (Aquarius) no dia 24, às 15h.



