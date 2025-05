Prefeitura de Sorocaba tem inscrições permanentes para creche e informações sobre vagas remanescentes são disponibilizadas semanalmente

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), informa que as inscrições para vaga em creche estão abertas permanentemente, para crianças de três meses até três anos de idade, e não mais em períodos específicos de cada mês. A alteração tem o objetivo de facilitar o acesso de pais e responsáveis às inscrições, de acordo com o Decreto Municipal 26.419, de 20 de outubro de 2021.

Para as inscrições, que podem ser feitas online ou, presencialmente, nas Casas do Cidadão, os documentos necessários são: certidão de nascimento da criança; documentos dos pais com foto e que constem o número do CPF; comprovante de residência no município de Sorocaba em nome dos pais ou responsáveis e atualizado, no máximo, nos últimos três meses. De forma digital, os arquivos deverão ser anexados no site da Sedu ( Cadastro Municipal Unificado – Prefeitura de Sorocaba ), por meio de fotos (JPEG) ou em PDF.

Nas situações específicas para classificações prioritárias, as comprovações necessárias são: laudo médico, em caso de deficiência da criança ou dos pais/responsáveis; comprovante de trabalho dos pais ou responsáveis; comprovante judicial de guarda e documento que comprove participação no Cadastro Único.

Após a distribuição de vagas, que é realizada via Cadastro Municipal Unificado (CMU), a rede municipal conta com as vagas remanescentes, que são aquelas não preenchidas durante a distribuição. Essas vagas são atualizadas semanalmente, após a publicação do resultado fica disponível no site da Secretaria da Educação.

Caso os responsáveis se interessem por uma dessas vagas é necessário entrar em contato com o Concilia Sorocaba, que realiza a mediação das vagas. A consulta pode ser feita pelo link: https://abre.ai/vagasemcreche.

A lista é classificada por unidade escolar e por etapa. Caso alguma das unidades listadas atendam a necessidade do munícipe, ele deve entrar em contato com o Concilia Sorocaba que fará a mediação da vaga. O telefone é o (15) 3212-2870.

“As inscrições para vagas estão abertas o tempo todo e podem ser feitas on-line ou presencialmente nas Casas do Cidadão. Tudo isso facilita o acesso das famílias às vagas de creche, em todas as regiões da cidade”, afirma o secretário da Educação, Clayton Lustosa.