Manchester United x Athletic Bilbao ASSISTIR AO VIVO Liga Europa LEAGUE, 2024/25, HOJE (08/05), Palpites, Escalações

Manchester United x Athletic Bilbao: Previsão, escalações e onde assistir ao jogo da Liga Europa

Manchester United e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Old Trafford, pela partida de volta da semifinal da Liga Europa. Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, na Espanha, os Red Devils entram em campo com grande vantagem e esperam confirmar a classificação para a grande final, que será disputada no San Mamés, casa do próprio Bilbao.

Retrospecto e momento das equipes

O Manchester United chega ao confronto com moral após um desempenho surpreendente no primeiro jogo. A equipe comandada por Ruben Amorim dominou o Athletic Bilbao, mesmo fora de casa, com dois gols de Bruno Fernandes e um de Casemiro ainda no primeiro tempo. A vitória em San Mamés quebrou uma invencibilidade de oito meses dos espanhóis atuando em seus domínios e praticamente selou a vaga dos ingleses na decisão.

Apesar do sucesso europeu, o momento no Campeonato Inglês é de crise. O Manchester ocupa a 15ª colocação na Premier League, já garantido com sua pior campanha na era do torneio. A única esperança de disputar a próxima Champions League está na conquista da Liga Europa, o que aumenta a importância do duelo contra o Athletic.

Do outro lado, o Athletic Bilbao vive um dilema: além do revés pesado sofrido em casa, o clube luta para garantir uma vaga no G4 de La Liga, mas vem perdendo rendimento. Nos últimos 14 jogos pelo Campeonato Espanhol, foram apenas cinco vitórias, o que permitiu ao Villarreal encostar na tabela. A equipe também não vive bom momento ofensivo, tendo passado em branco em seis das últimas nove partidas.

Escalações prováveis e desfalques

Manchester United (provável): Onana; Lindelof, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

Desfalques: De Ligt (dúvida), Collyer, Lisandro Martínez, Zirkzee, Dalot e Ayden Heaven lesionados. Chido Obi-Martin, destaque da base, está fora por não estar inscrito na competição.

Athletic Bilbao (provável): Agirrezabala; De Marcos (ou Gorosabel), Paredes, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche; De Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams (dúvida); Maroan Sannadi (ou Guruzeta).

Desfalques: Dani Vivian (suspenso); Oihan Sancet e Nico Williams são dúvidas por lesão.

O que esperar do confronto

Com uma vantagem de três gols e jogando diante da sua torcida, o Manchester United tem a missão de administrar o resultado sem perder a intensidade. Os ingleses estão invictos há 11 partidas da Liga Europa em Old Trafford, desde a derrota para a Real Sociedad em 2022.

Estatisticamente, todos os 133 times que venceram a ida de um mata-mata europeu por três gols de diferença fora de casa avançaram à fase seguinte. O histórico joga a favor do United, que ainda possui um ataque eficiente com Bruno Fernandes, Garnacho e Hojlund.

Para o Athletic Bilbao, a missão é quase impossível: além de precisar vencer por pelo menos três gols para levar o jogo à prorrogação, a equipe terá que lidar com um retrospecto ruim fora de casa contra times ingleses — perdeu sete das nove visitas, incluindo uma derrota por 3 a 2 para o próprio United em 2012. Apesar disso, há esperança de repetir o feito do Olympiakos, que virou um 4 a 1 contra na Conference League 2023/24 com um histórico 6 a 1 na volta.

Palpite e cenário

Mesmo com uma equipe jovem e sofrendo na Premier League, o Manchester United mostrou força na Europa e deve confirmar sua vaga na final. A equipe de Ruben Amorim pode até ser vazada, mas a tendência é que o time marque novamente diante de uma defesa basca fragilizada sem Dani Vivian.

Palpite: Manchester United 3 x 2 Athletic Bilbao (placar agregado: 6×2)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo Star+, às 16h (horário de Brasília).

