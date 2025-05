Posted on

O Centro de Referência Animal (CRA) informa que a aplicação da vacina antirrábica é realizada mediante agendamento prévio, pelo telefone (12) 3832-1002 ou WhatsApp (12) 3833-1004. A imunização de cães e gatos é gratuita e protege contra a raiva animal. Com a reforma do prédio do CRA, os atendimentos são realizados no antigo Terminal Turístico […]